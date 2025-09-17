PUBLICIDAD

17 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
arte
Cine
Especial
Copa Libertadores
Lionel Messi
Cámara de Diputados de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación
Reservas del Banco Central
Javier Milei
Deportes

River vs. Palmeiras EN VIVO, minuto a minuto: el millonario quiere sacar ventaja en la ida de cuartos de la Libertadores

Consciente de lo que está en juego, el técnicno vuelve a apostar al misterio y mantiene en suspenso la formación titular hasta último momento. El objetivo será dar el primer paso en su estadio y encaminar la serie frente a uno de los rivales más difíciles de la competencia.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 20:34
River recibe este miércoles a Palmeiras en el estadio Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el entrenador Marcelo Gallardo tendría algunas dudas en el once inicial.

Consciente de lo que está en juego, el técnicno vuelve a apostar al misterio y mantiene en suspenso la formación titular hasta último momento. El objetivo será dar el primer paso en su estadio y encaminar la serie frente a uno de los rivales más difíciles de la competencia.

  • Copa Libertadores
  • Cuartos de final – ida
  • River (Arg) – Palmeiras (Bra)
  • Estadio: Mas Monumental
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
  • VAR: Juan Soto (Ven)
  • Horario: 21:30. TV: Telefe, Disney+ y Fox Sports

 

En la lista de convocados, confirmada el martes por la noche, aparecieron algunas sorpresas. Más allá de la ausencia obligada de Giuliano Galoppo por suspensión, tampoco estarán Gonzalo “Pity” Martínez, por lesión, ni Juan Cruz Meza, una alternativa en el mediocampo.

La primera incógnita radica en el esquema, ya que el “Muñeco” probó con una línea de tres defensores en el último encuentro frente a Estudiantes de La Plata, con buenos resultados, y analiza repetirla para el duelo ante Palmeiras.

 

