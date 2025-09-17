Volvieron los cursos presenciales a la Fundación Roberto Romero

La Fundación Roberto Romero, con más de 30 años de trayectoria en la formación y capacitación, retomó sus actividades presenciales en su sede de General Güemes 1305. La institución vuelve a ofrecer cursos pensados para que vecinos y vecinas puedan aprender, crecer y ampliar sus oportunidades laborales y personales.

Entre las propuestas abiertas a la comunidad se destacan:

Arte textil y bordados: un espacio para descubrir distintas técnicas y crear piezas únicas.

Actitud que abre puertas: un taller orientado a fortalecer la confianza, con herramientas para alcanzar metas como conseguir empleo o lograr mejoras laborales.

Gestión de redes sociales: capacitación para manejar plataformas digitales y multiplicar las posibilidades en el mercado de trabajo.