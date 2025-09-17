PUBLICIDAD

19°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
UNSa
seguridad en la frontera con Bolivia
Vialidad Nacional
Crimen de Jimena Salas
Narcotráfico en Argentina
Villa Balcón
Fundación Roberto Romero
Educación en Salta
Peregrinos
Ataque violento en Orán
Salta

Volvieron los cursos presenciales a la Fundación Roberto Romero

La institución vuelve a ofrecer cursos pensados para que vecinos y vecinas puedan aprender, crecer y ampliar sus oportunidades laborales y personales.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 07:38

La Fundación Roberto Romero, con más de 30 años de trayectoria en la formación y capacitación, retomó sus actividades presenciales en su sede de General Güemes 1305. La institución vuelve a ofrecer cursos pensados para que vecinos y vecinas puedan aprender, crecer y ampliar sus oportunidades laborales y personales.

Entre las propuestas abiertas a la comunidad se destacan:

Arte textil y bordados: un espacio para descubrir distintas técnicas y crear piezas únicas.

Actitud que abre puertas: un taller orientado a fortalecer la confianza, con herramientas para alcanzar metas como conseguir empleo o lograr mejoras laborales.

Gestión de redes sociales: capacitación para manejar plataformas digitales y multiplicar las posibilidades en el mercado de trabajo.

Las inscripciones se realizan en la sede de la Fundación, de 9 a 12, con cupos limitados. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3874122449 o ingresar a www.fundacionrromero.com.ar

Temas de la nota

