Descubrí el nuevo Volkswagen Tera y viví la experiencia Autosol

Volkswagen presentó oficialmente en agosto de 2025 su nuevo icono: el Volkswagen Tera, un SUV que se posiciona entre el Polo y el Nivus en la gama de la marca. Este innovador crossover del segmento B ya se encuentra disponible para su venta en Autosol Volkswagen, con distintas versiones que se adaptan a todos los estilos: Trend, Comfort, High y Outfit. El Tera está disponible en seis colores: blanco cristal, negro universal, gris platino, azul Malibú, gris alba y rojo Hypernova, para que cada conductor encuentre el SUV que refleje su personalidad.

Seguridad que te cuida

El Tera no solo destaca por su diseño, sino también por su seguridad. Obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP gracias a su equipamiento de serie, que incluye seis airbags, asistente de arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix, frenos a disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo ABS y control electrónico de estabilidad.

Cada versión del Tera está pensada para distintos gustos y necesidades. La versión Trend, de acceso de gama, está equipada con motor aspirado de 1.6 lts. MSI de 110 CV y una caja manual de cinco velocidades, e incluye tablero digital VW Digital Cockpit de ocho pulgadas, sistema multimedia VW Play de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica, volante multifunción, control de velocidad crucero, detector de fatiga, seis airbags y sensores de estacionamiento traseros, destacándose también sus faros con tecnología VW LED y llantas de acero de 16 pulgadas.

La versión Comfort se destaca por el cambio de motor, ya que inicia la gama que está equipada por el impulsor de tres cilindros y 1.0 litros, conocido motor 170TSI de 101 CV, asociado a una caja automática de seis velocidades, incorporando llantas de aleación de 16 pulgadas, sistema VW Play vinculado a MI VW Connect, volante multifunción revestido en cuero con levas, seis parlantes y detalles de confort adicionales como apoyabrazos delantero y luces de lectura.

La versión High ofrece detalles exclusivos de diseño, asistentes avanzados a la conducción y materiales de mayor nivel, con llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas, luces DRL con función automática, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo y arranque por botón Keyless Entry & Go, complementando la seguridad con freno autónomo de emergencia con detector de peatones, una dotación integral de sistemas de asistencia, además del tablero digital Active Info Display de 10 pulgadas y conectividad compatible con Mi VW Connect.

Finalmente, el Tera Outfit es la versión más personalizada, con acabados decorativos diferenciados, llantas oscurecidas de 17 pulgadas, tapizados especialmente diseñados, espejos y badges exclusivos, techo en contraste negro y una paleta de colores ampliada con combinaciones únicas.

Autosol, tu experiencia Volkswagen completa

"Queremos que más personas puedan subirse a este SUVW y formar parte de la familia Volkswagen. En Autosol te damos la posibilidad de acceder a tu 0 km de la forma más cómoda, con: cuotas accesibles, financiación a tasa cero y diferentes alternativas que se adaptan a tus necesidades. También contamos con el servicio llave por llave: dejás tu usado, te lo tomamos como parte de pago y lo entregás cuando te llevás tu 0 km. En ningún momento te quedás sin movilidad", afirmó la jefa comercial de Autosol, Yael Danilowicz.

Además, "con tu compra también accedés a servicios bonificados para realizar en nuestro taller oficial Volkswagen, con la garantía y respaldo que tu vehículo merece", sostuvo.

Se realizará un gran lanzamiento

Mañana,19 de septiembre, Autosol realizará el gran lanzamiento del Volkswagen Tera. La cita es en Santa Fe esquina Rioja, de 8.30 a 20, en el macrocentro de la ciudad de Salta. A partir de la presentación, se invita al público a realizar la prueba de manejo exclusiva para comprobar por qué este vehículo no es un Volkswagen más, sino un SUV pensado para disfrutar cada kilómetro. También, será posible descubrir toda la gama Volkswagen, comparar y elegir el modelo que mejor se adapte a uno. Además, este fin de semana, Autosol estará presente en la feria de emprendedores Potencia, en el Centro de Convenciones de Salta con todas sus novedades, para que los salteños puedan empezar a vivir su próxima experiencia Volkswagen.

La historia de Autosol

Autosol inició su actividad en el año 2003, con la premisa de brindar al mercado los productos de la marca líder de la industria automotriz en Argentina. A lo largo de su historia, la empresa fue creciendo a pasos agigantados, convirtiéndose en uno de los concesionarios Volkswagen más importantes del país en cuanto a volúmenes de venta y calidad de atención.

En 2011, Autosol Volkswagen reinauguró su nuevo concesionario integral, considerado uno de los mejores del país, agrupando Ventas, Autoahorro, Administración y Postventa en un solo lugar. Este local fue diseñado siguiendo los lineamientos arquitectónicos, funcionales y tecnológicos que Volkswagen exige a todos los concesionarios de la red mundial, con el objetivo de brindar la máxima calidad de atención a todos los visitantes que acuden día a día.

A partir de octubre de 2013, Autosol fue oficializado como concesionario Volkswagen en la provincia de Salta, brindándole al público la posibilidad de disfrutar de sus ofertas y servicios especializados de postventa. En junio de 2017, Autosol inauguró su nueva concesionaria en Salta, ampliando su infraestructura y fusionando planes de ahorro, venta tradicional, administración y servicio postventa, para brindar una mayor satisfacción y calidad al cliente, de acuerdo a los estándares establecidos por Volkswagen Argentina.

.