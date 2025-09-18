El riesgo de recesión en la Argentina trepó al 98 por ciento

La probabilidad de que la Argentina deje la fase expansiva en los próximos meses para entrar en recesión se elevó al 98,61% en agosto, en medio de la creciente tensión financiera y política, reveló un informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

La medición, que forma parte del relevamiento mensual sobre el Índice Líder (IL), marca un aumento de más de 42 puntos porcentuales respecto al registro de julio (56,16%), reflejando otro signo de advertencia sobre el derrotero de la actividad económica.

El contraste no solo es notorio respecto al mes previo sino que se evidencia en el comportamiento general de las últimas mediciones, tal es así que en agosto alcanzó la mayor marca desde 2018.

El reporte se enfoca principalmente en la evolución del Índice Líder, que "busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico" a partir de "resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE)".

El mencionado índice se construye a partir de diez series mensuales. El mes pasado se incluyeron en el estudio el Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), el Merval Argentina, el agregado monetario M1, el precio FOB oficial de las habas de soja (USD/ton.), las ventas de autos a concesionarios, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el despacho de cemento al mercado interno, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC). Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos y el correspondiente a siderurgia.

El Índice Líder cayó 4.72% en su versión desestacionalizada durante agosto de 2025. La serie tendencia - ciclo lo hizo 1.22. Mientras que en términos interanuales, el IL creció 0.20% con respecto a agosto de 2024 para la serie desestacionalizada y 2.42% en la tendencia ciclo.

Nuevo jefe del FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nombró a Nigel Chalk como director del Departamento del Hemisferio Occidental (DHE) a partir del 27 de octubre próximo.

Chalk reemplazará al chileno Rodrigo Valdés y tendrá entre sus funciones llevar adelante las negociaciones con la Argentina.