Muralistas embellecieron el complejo deportivo municipal de General Güemes

Durante un encuentro de muralismo, convocado por la municipalidad de General Güemes, denominado "Los Colores de mi Ciudad", muralistas pertenecientes al Movimiento Internacional "Ítalo Grazzi", embellecieron las cuatro paredes que rodean al complejo deportivo municipal, (predio Ex Talleres Central Norte), las que fueron utilizadas como paños para que el arte muralista se expresara, con temáticas como la cultura, el deporte y la historia.

La convocatoria para este encuentro, fue un proyecto elaborado por el director de la Juventud, Facundo Soriano, acompañado por alumnos de los distintos colegios del municipio, en el marco del mes de los estudiantes, con el objetivo de darle vida, a un complejo que fue elegido como el lugar más adecuado, para que allí se lleve a cabo el próximo viernes 19, la elección Reina Provincial de los Estudiantes 2025.

Los artistas convocados pertenecen a un grupo internacional creado en el año 1971 como un movimiento de muralistas argentinos, a partir del 2009. Durante un encuentro realizado en La Plata, cambió su nombre a Movimiento Internacional, por la inclusión de artistas de otros países. Actualmente el movimiento cuenta con representatividad en los 5 continentes y se encuentra a cargo del artista Raúl Orozco, organizador y representante a nivel internacional. El movimiento es sin fines de lucro, careciendo además de una ideología política, apuntando a colaborar con todo lo relacionado con lo social y cultural.

"Facundo me pidió el acompañamiento en este proyecto. Como se trataba de cuatro paredes de aproximadamente 100 metros cada una, me pareció demasiado trabajo, por lo que le sugerí que convocara a otros miembros del movimiento, aquellos que residen cerca de la ciudad de Güemes, como en algunas ciudades de Salta y Jujuy. Entre mis colegas y los alumnos que se animaron a pintar con nosotros, logramos terminar a tiempo el trabajo" dijo la profesora Viviana González, representante del movimiento en esta ciudad. Cabe acotar, que las obras realizadas son donadas por los autores, los gastos de comida, insumos y estadía, fueron aportados por la municipalidad.

Del proyecto participaron 17 muralistas pertenecientes al movimiento internacional, quienes además de pintar su mural, guiaron a los estudiantes, tanto en la elaboración de sus bocetos, como en su traslado a la pared, enseñándoles las técnicas para el mezclado de los colores y su aplicación en los dibujos. "Fue una gran experiencia, tanto para los muralistas, como para los estudiantes que se sumaron al proyecto. En cuanto a los dibujos, decidimos que no se trate solo de un tema relacionado con los estudiantes o sobre la elección de la reina, porque serían solo temas del momento, que podrían quedar desactualizados en poco tiempo. Buscamos temas que estén siempre presentes en la comunidad, como la historia de una región, su cultura, deportes y juventud" explicó el director de la juventud, Facundo Soriano. Terminar con todos los murales, demandó 7 días.

El trabajo podrá ser disfrutados, no solo por la gente de Güemes, sino por todos aquellos visitantes que arriben a esa ciudad, para participar de la Elección Reina Provincial, que representará a la provincia de Salta en la Elección Nacional, a llevarse a cabo el próximo viernes 26 en la provincia de Jujuy.