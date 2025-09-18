Nuevo encuentro de familias con dos mamás y dos papás

Este sábado, a las 16, tendrá lugar el 45° Encuentro de Familias Diversas en la ciudad. La cita será en Pasaje Torino 1856, y está especialmente destinada a familias conformadas por dos mamás o dos papás, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro, inclusivo y de disfrute compartido.

La propuesta incluye "talleres lúdicos para niñes", donde se busca fomentar la creatividad y la integración, además de una merienda a la canasta, en la que cada familia podrá llevar algo para compartir.

El encuentro de este sábado forma parte de una experiencia que ya lleva 45 ediciones consecutivas, lo que refleja la consolidación de una comunidad que encontró en estos espacios un lugar de pertenencia y contención. Según remarcan los organizadores, la continuidad es clave para fortalecer los vínculos y garantizar que niñas y niños crezcan en entornos donde la diversidad familiar es reconocida y celebrada.

La iniciativa busca también visibilizar la existencia de familias diversas en la provincia, generando redes de apoyo y acompañamiento entre adultos y niños. "No se trata solo de compartir una merienda o un taller, sino de construir comunidad, de saber que no estamos solos y que nuestras formas de familia también tienen derecho a ser reconocidas y respetadas", señalaron desde la organización.

¿Qué son los encuentros de familias diversas?

Desde hace varios años, en Salta se realizan encuentros destinados a familias conformadas por dos mamás o dos papás, que ya suman 45 ediciones. Se trata de espacios organizados por Fundación La Marea, con el objetivo de visibilizar la diversidad familiar y ofrecer un lugar de encuentro seguro para adultos y niños.

En cada jornada se proponen actividades lúdicas y talleres para las infancias, de manera que niñas y niños puedan disfrutar y expresarse sin prejuicios. Los organizadores subrayan que este tipo de iniciativas contribuyen a romper con estereotipos y a garantizar que las infancias crezcan en contextos de respeto y libertad. Para conocer más sobre las actividades y convocatorias, se puede seguir la cuenta de Instagram @crianzasdiversassalta.