Un colectivo salió de Salta con contrabandistas

En el marco de los operativos de prevención que llevó adelante Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 9, se realizaron diversos procedimientos en Córdoba que arrojaron resultados significativos. Entre ellos, sobresalió el control a un colectivo proveniente de Salta con destino a Buenos Aires, en el que viajaban tres ciudadanos extranjeros que no contaban con la documentación requerida para permanecer en el país.

El primer procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 65 "Córdoba" y de la Sección Vial "Sinsacate", quienes inspeccionaron un ómnibus de larga distancia que había partido desde Salta. Durante el control, se constató que tres pasajeros de nacionalidad china no poseían aval legal de ingreso al territorio argentino.

Por disposición del Juzgado Federal 2 de Córdoba, se iniciaron las actuaciones correspondientes en infracción a la Ley 25.871 de Migraciones y se dio intervención a la Agencia Nacional de Migraciones, que determinará los pasos a seguir en relación con los ciudadanos detectados.

Mercadería sin documentación

En un segundo operativo, también sobre la Ruta Nacional 9, los gendarmes detectaron mercadería de origen extranjero que era transportada sin la documentación aduanera que acreditara su legal ingreso al país.

El secuestro incluyó 16 hornos eléctricos, 12 licuadoras, 32 jarras eléctricas y dos neumáticos, todos productos que quedaron a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-Dirección General de Aduanas Córdoba. La maniobra fue encuadrada como infracción a la Ley 22.415 de Código Aduanero.

Intento de agresión

El tercer procedimiento tuvo lugar al detener la marcha de un camión de cargas que circulaba en itinerario Catamarca-Villa María. Durante el control, el conductor no pudo exhibir la Licencia Nacional de Conducir y presentó un Documento Nacional de Identidad que no le pertenecía.

Según fuentes oficiales, el hombre además se resistió al accionar de los uniformados e intentó agredir físicamente a los efectivos, motivo por el cual quedó supeditado a una causa judicial por desobediencia a la autoridad y tenencia ilegítima de DNI (art. 292 bis y 296).

Si bien los operativos fueron en Córdoba, los resultados vuelven a poner en foco a Salta como punto de partida de algunos de los colectivos inspeccionados.