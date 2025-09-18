Milinkovic revolucionó La Caldera con su visita al colegio "Senado Provincial"

La leyenda del voley mundial y actual entrenador de Los Infernales Voley, Marcos Milinkovic, brindó una charla motivacional en el Colegio N 5045 "Senado Provincial" de La Caldera con una masiva concurrencia de jóvenes, como parte del programa de la Agencia Provincial Salta Deportes para fomentar la disciplina en todo el territorio salteño.

"Estamos recorriendo la provincia por iniciativa de la Agencia con el objetivo de promocionar, fomentar y desarrollar el deporte a través de estas charlas que permite la integración, motivación e incentivación de niños y jóvenes a la práctica deportiva", destacó Milinkovic.

En ese sentido, el ícono del deporte mundial, considerado uno de los mejores 25 jugadores de la historia, agregó que "nos llena de satisfacción transmitir nuestra historia de vida, experiencias y conocimientos del deporte a los salteños para dejarles un mensaje claro, de que se puede lograr los sueños a través de la constancia, perseverancia y fortaleza mental sumado al sacrificio y esfuerzo de cada uno".

Por su parte, el intendente caldereño Diego Sumbay agradeció la presencia de Milinkovic por su trabajo en transmitir su experiencia de su brillante trayectoria en el deporte resaltando que "estamos muy contentos y agradecidos por recibir a Marcos Milinkovic en nuestro municipio porque transmite los valores del deporte y todos sus logros a través del esfuerzo que realizó en su carrera para representar a la Argentina y ser un referente del Voley a nivel internacional".Asimismo, el director del colegio "Senado Provincial", Fabio Ramírez, destacó la visita destacando que "nosotros conocemos a Marcos Milinkovic y es un espejo para los chicos. Estamos muy agradecidos que haya venido al colegio a motivar a nuestros estudiantes".

Finalmente, el coordinador de la APSD Sergio Oliver Calvet destacó la masiva concurrencia en el establecimiento educativo diciendo que "el deporte educa a los niños y jóvenes de nuestra Salta. Desde la Agencia Provincial Salta Deportes brindamos diferentes herramientas con programas innovadores que permite a los jóvenes poder integrarse y motivarse".

Y el funcionario provincial finalizó resaltando que "trabajamos arduamente con los municipios, instituciones, clubes y asociaciones como nos encomendó el gobernador Gustavo Sáenz a través del presidente de la Agencia Sergio Chibán".Cabe destacar que Milinkovic compartió todas las charlas y actividades recreativas con los alumnos, y junto a la mascota de la Agencia Provincial Salta Deportes "Capibara Salteña".La charla motivacional estuvo encabezada por el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, el director del establecimiento educativo Nº 5045 Fabio Ramírez, la directora de Deporte de La Caldera Catalina García y el coordinador de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Oliver Calvet.