PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

plaza de la ex Palúdica
Agencia Provincial Salta Deportes
Camara de Diputados
hackathon global
Estadio Honorato Pistoia
plaza de la ex Palúdica
Agencia Provincial Salta Deportes
Camara de Diputados
hackathon global
Estadio Honorato Pistoia

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Violencia Extrema

VIDEO Batalla campal en un boliche de Palermo terminó con dos jóvenes apuñalados

Una madrugada de furia sacudió al barrio porteño de Palermo. Un video muestra cómo una pelea que comenzó dentro del boliche Ink, sobre la avenida Niceto Vega, terminó en una batalla campal con puños, patadas, heridos con armas blancas y cinco detenidos.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 10:07
Dos jóvenes terminaron apuñalados a la salida de un boliche tras una pelea campal.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lo que debía ser una noche de diversión en el boliche Ink, en pleno corazón de Palermo, derivó en un violento episodio. Según confirmaron fuentes policiales, la riña se desató alrededor de las 4 de la madrugada en la disco ubicada en Niceto Vega al 5600, entre las calles Bonpland y Fitz Roy.

El conflicto comenzó dentro del local y, tras escalar, se trasladó a la vereda. Allí, un grupo de al menos diez personas se agredió con golpes de puño y patadas hasta que intervino un móvil policial. El video que circula en redes sociales muestra los momentos más crudos de la pelea, que obligó a interrumpir el tránsito en la zona.

 

Robaron una cadenita y todo se descontroló

De acuerdo a la reconstrucción inicial, la disputa se habría originado cuando integrantes de un grupo de jóvenes le sustrajeron una cadenita a otro. El robo desató la pelea dentro del boliche y luego la siguieron en la calle. La escena terminó con sangre en la vereda y dos personas con heridas de arma blanca.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó a los medios que asistieron a dos heridos: “Fue una riña entre unas 10 personas. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro fue compensado en el lugar y derivado al Hospital Fernández. El otro presentaba múltiples heridas cortopunzantes y también fue trasladado al mismo centro de salud”.

Cinco detenidos y una causa en marcha

Tras la llegada de la Policía de la Ciudad, se demoró a cinco personas -cuatro hombres de 23, 23, 23 y 19 años y una mujer de 25 años- identificadas por el denunciante como parte del grupo que habría cometido el robo.

La Unidad de Flagrancia Norte tomó intervención en la causa y espera el diagnóstico médico de los dos hospitalizados para definir las imputaciones correspondientes. Mientras tanto, los videos de la pelea siguen circulando y alimentan la indignación de los vecinos del barrio, que piden más controles en la zona nocturna.

El violento episodio en Palermo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en la vida nocturna porteña. La combinación de robosalcohol y armas blancas transformó una salida de jueves en una escena de pánico. Ahora, la investigación judicial deberá determinar responsabilidades y evaluar si los detenidos serán procesados por lesiones graves y robo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD