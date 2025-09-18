PUBLICIDAD

Nacionales

Tensión en los mercados: El riesgo país superó los 1.400 puntos básicos

Los bonos acusan caídas de hasta 12%
Jueves, 18 de septiembre de 2025 13:17
Los bonos de la deuda pública se desploman hasta un 12% y el riesgo país se dispara por encima de los 1.400 puntos, en otra mala jornada financiera para los activos argentinos.

Los inversores desconfían de la capacidad del gobierno para enfrentar los vencimientos y se desprenden de sus tenencias.

El escepticismo se produce pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmaron que el país afrontará todos los compromisos de deuda.

Las bajas más fuertes se dan en el AL29D (-10,1%) y AL35D (12,5%).

Reportes financieros ubican al Riesgo País en 1.400 puntos con tendencia al alza.

