PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Agencia Provincial Salta Deportes
Camara de Diputados
Profesor Daniel Córdoba
hackathon global
Estadio Honorato Pistoia
Agencia Provincial Salta Deportes
Camara de Diputados
Profesor Daniel Córdoba
hackathon global
Estadio Honorato Pistoia

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Piden la captura internacional de un sospechoso de homicidio ocurrido en Salvador Mazza

Se trata de un hecho ocurrido durante la madrugada del pasado lunes 15, cuando en circunstancias que se investigan, un hombre perdió la vida luego de ser herido con un arma blanca.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 13:42
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por la muerte violenta de un hombre de 35 años, ocurrida en la ciudad de Salvador Mazza el pasado lunes 15 por la madrugada.

La Unidad de Investigación UGAP Tartagal lleva adelante las tareas investigativas que permitieron la individualización del sospechoso y, con autorización del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, se realizó un allanamiento en el domicilio de esta persona, donde se secuestraron prendas de vestir, armas blancas, de fuego y otros elementos de interés para la causa.

El sospechoso tiene pedido de detención y ante su actitud evasiva, el fiscal Vega solicitó su captura a nivel nacional e internacional a las autoridades correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD