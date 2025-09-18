PUBLICIDAD

18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Un solo frente electoral se registró para participar de las elecciones en Rivadavia Banda Norte

Las elecciones en el municipio se realizarán el 16 de noviembre próximo.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 14:01
“Primero los salteños” se denomina el frente registrado que está integrado por los siguientes partidos políticos: Partido Identidad Salteña – Pais; Partido Primero Salta; Partido del Trabajo y la Equidad; Partido Frente Salteño, Memoria y Movilización Social, Unión Victoria Popular; Movimiento Libres del Sur; Partido FE, Partido Autonomista; Federal Alternativo Regional Organizado – Faro y Partido SI Salta Independiente.

En la elección del 16 de noviembre se habilitarán 9 establecimientos escolares donde funcionarán 30 mesas receptoras de votos. El padrón incluye a 8914 ciudadanos.

