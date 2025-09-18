Sesión en el Senado por los ATN: la oposición rechazó otro veto de Milei y el Gobierno sufrió una nueva derrota

El Gobierno de Javier Milei sufrió este jueves una nueva derrota en el Senado, que en sesión ordinaria rechazó el veto presidencial a la ley de reparto de fondos a las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En una votación clave, la Cámara Alta sumó 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones para dejar sin efecto el veto a la norma que garantiza el envío de estos recursos a las provincias.

Tras esta decisión, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde deberá obtener el aval para su restitución definitiva.

La votación evidenció nuevamente la fractura entre el oficialismo y la oposición en torno a la distribución de fondos, en un contexto de tensión con los gobernadores por la política fiscal y los recursos federales.