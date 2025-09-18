En modo jefe de campaña, Milei pidió a los candidatos de LLA invitar a "valorar el esfuerzo" de los argentinos

El presidente Javier Milei se mostró este jueves como virtual “jefe de campaña” de La Libertad Avanza (LLA) e impartió a los candidatos de todas las provincias el nuevo mensaje electoral, que apuesta a “valorar el esfuerzo de los argentinos” de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario decidió hacer uso de la palabra para “ordenar” la comunicación ante los candidatos y principales voceros de la elección, en lo que configuró la primera de las dos reuniones de la jornada.

Para la tarea, Milei inició con exhaustivo detalle de lo que presenta como los principales hitos de la gestión, no sin explicar el estado de situación en el que acusa haber recibido al país en diciembre de 2023. Desde el atril ubicado del microteatro de la residencia presidencial, el Presidente tradujo ante sus representantes la línea con la que aspira a interpelar el voto para revertir el resultado de los comicios bonaerenses.

“Luego bajó un mensaje de campaña contundente: valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que valga la pena”, reveló uno de los participantes del intercambio a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras su exposición, se abrió una instancia de preguntas del auditorio que respondió con la colaboración del asesor presidencial, Santiago Caputo, a cargo de los equipos de estrategia comunicacional; del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también tomó la palabra; y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tendrá un rol central en la campaña.

Según supo esta agencia, la reunión se extendió poco más de dos horas y media, y contó con un alto porcentaje de candidatos de las listas en cada provincia, entre los que destacan Luis Petri, Patricia Bullrich, Sergio “Tronco” Figliuolo, Sebastián Pareja, Diego Santilli, Alejandro Finocchiario, y Pilar Ramírez, quien podría adoptar un rol fundamental en la campaña.

También fueron de la partida dirigentes como Cristian Ritondo, Martín Menem y Lisandro Catalán, y los ocho cabeza de sección de la elección bonaerense.

La invitación se extendió además a personalidades importantes que se encargarán de dar la pelea discursiva en las redes y los principales medios de comunicación. Entre las llamativas asistencias figuran el chef Dante Liporace, el cineasta Diego Recalde y los tuiteros libertarios Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. También la referente de la agrupación liberal Rocío Gómez.

El reseteo en el discurso y la figura de los coordinadores

El traspié bonaerense obligó a la administración libertaria a repensar no solo la formulación de la comunicación sino los roles de cada referente. Como buen bilardista, el Presidente cree que “equipo que gana no se toca” por lo que ordenó replicar la articulación que convirtió a Manuel Adorni en el único candidato libertario que logró imponerse por sobre un oficialismo.

De esta forma, la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, oficiará de jefa de campaña y contará con el auxilio de Santiago Caputo, al frente de la coordinación de la estrategia, y de Pilar Ramírez, en la coordinación política, a cargo del contacto con los encargados de instrumentar la campaña en las 24 provincias.

Otro de los cambios significativos en la estrategia que se utilizó en septiembre, a raíz de la abultada derrota por 13 puntos que aventajó a Fuerza Patria, se centra en la necesidad de evitar personificar a los adversarios políticos.

“El Presidente arrancó enumerando los logros del Gobierno, algo que escuché 200 veces ya”, se quejó uno de los presentes en comunicación con la agencia Noticias Argentinas, al tiempo que aportó: “Lo que sí es importante es que nos pidió que la campaña se libre en base a conceptos y no a personas”.

Al respecto, una importante fuente en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, sintetizó: "Nada de enano soviético, ni de putear, ni hablar del kirchnerismo como si hubiese quedado en el pasado. Hay que hablar de inflación, la inseguridad, y delimitarse con todo el mal que han hecho en el pasado”.

La modificación llega de la mano con la variación en el slogan de campaña. Atrás quedó la polémica frase “Kirchnerismo Nunca Más”, con la tipografía de la CONADEP, diseñada por el asesor, que fue reemplazada por “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, sugerencia del cineasta presidencial, Santiago Oria.

Entre los presentes atribuyen el vuelco a la abultada ventaja que cosechó el peronismo. “El miedo no es zonzo. Si te haces el canchero y te cagan a trompas, la próxima te preparas mejor, agarras un palo y esperas”, sintetizó otro de los que deberá competir en octubre por un lugar en el Congreso Nacional.

En Casa Rosada sintetizan la jornada de hoy como “una muestra contundente del compromiso del Presidente con un objetivo mucho más importante que ganar las elecciones de octubre: el de llevar las ideas de la libertad al Congreso para defender el futuro del pueblo argentino”.

Casi sobre el final de la primera reunión, la menor de los Milei hizo un breve uso del micrófono y aprovechó para convocar a todos los presentes a redoblar esfuerzos, y “buscar y cuidar cada uno de los votos” en todos los puntos del país.

En la misma locación, el mandatario recibió a los jefes de campaña de las veinticuatro provincias para afinar la coordinación de la estrategia a nivel nacional. Integraron la nómina de presentes Santiago Caputo y su equipo y el armador bonaerense, Sebastián Pareja. Hay distintas versiones sobre la asistencia de Eduardo “Lule” Menem, quien fue formalmente convocado.