Alumnos de la escuela Técnica realizan mejoras en un centro de salud de Metán

Alumnos de cuarto año, segunda división del ciclo superior de la Escuela de Educación Técnica 3133 “Rosmiro Bazán” de Metán, que estudian para ser maestros mayor de obras, realizan importantes mejoras en el centro de salud del barrio San Cayetano.

Se trata de la especialidad en construcciones y trabajan en las prácticas profesionales bajo la coordinación del profesor, José Jurado.

La institución que dirige la profesora, Fernanda Brizuela, destacó que las tareas se desarrollan en el marco de los proyectos interinstitucionales que desde hace tiempo viene llevando adelante la escuela. Estas acciones solidarias vienen beneficiando a muchas instituciones de Metán, como el hospital Del Carmen, la parroquia San José y el taller de personas con discapacidad “Integrando Esfuerzos”, entre otras.

En el centro de salud del barrio San Cayetano las actividades se centran en mejoras y refacciones como: retiro de cubierta de tejas para posterior aislación con membrana, para dar solución a filtraciones, reparación de grietas en mampostería, contrapiso y colocación de piso cerámico en uno de sus consultorios.

“Las prácticas profesionalizantes ponen a nuestros alumnos en situaciones reales de trabajo, poniendo en manifiesto las capacidades y habilidades adquiridas en toda su formación técnica, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, son fundamentales, las prácticas ofrecen a los alumnos una primera experiencia en el ámbito productivo, facilitando la inserción laboral y el desarrollo de habilidades socioemocionales”, indicaron desde la destacada escuela Técnica de Metán.

“Agradecemos la gestión de la Lic. Vicky Galli, responsable del centro de salud, por permitir a nuestros alumnos ser parte de este proyecto que tiene impacto directo en la comunidad. A la municipalidad de San José de Metán por hacer el aporte de materiales para llevar a cabo las actividades. Felicitaciones al profesor y los alumnos”, remarcó la institución.

“Esta es una tarea más que vienen desarrollando los alumnos de nuestra escuela en beneficio de instituciones. En el centro de salud están trabajando, con mucho entusiasmo, 12 alumnos y alumnas a cargo del profesor Jurado. Hay que destacar que las alumnas realizan las mismas tareas que sus compañeros porque también van a ser maestros mayor de obras. Vamos a continuar con estas acciones solidarias que benefician a la comunidad”, dijo a El Tribuno la directora de la escuela Técnica 3.133, Fernanda Brizuela.

