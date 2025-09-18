Intensa tormenta con granizo azotó parajes de Rivadavia Banda Norte

inicia sesión o regístrate.
Una fuerte tormenta con granizo afectó en las últimas horas a un amplio sector de Rivadavia Banda Norte, sobre la ruta 81, dejando importantes acumulados de agua y daños en viviendas rurales.
Según cálculos de los propios lugareños, entre la noche del miércoles y la tarde de este jueves se habrían registrado unos 180 mm de lluvia en la zona.
Los parajes Los Baldes, La Entrada y Hickman fueron los que más sintieron la fuerza del fenómeno, con granizo intenso y calles anegadas.