Policiales

Barrio Universitario: un niño salió despedido por el aire tras el choque entre una moto y un auto

La brutal imagen fue captada por las cámaras de seguridad del 911. 
Jueves, 18 de septiembre de 2025 22:43
Un siniestro vial registrado por las cámaras de seguridad del 911 conmocionó a la zona norte de Salta. Una automóvil impactó contra un motocicleta y un niño salió despedido varios metros.

El hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre a las 17.55 en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Perito Moreno, en barrio el barrio Universitario.

En las imágenes se observa cómo la motocicleta en la que viajaba un niño es impactada por un vehículo en una esquina. La colisión fue tan fuerte que el menor salió proyectado por el aire antes de caer contra el pavimento, en una escena que generó desesperación entre los presentes.

 

El niño, ni tampoco el conductor de la motocicleta, traía casco, mientras la mujer que conducía el auto frenó y corrió para asistir a las víctimas.

Luego se sumaron vecinos y transeúntes para auxiliar al nene que luego pudo moverse por sus propios medios, según se observa en el video de vigilancia. 

Minutos después llegó el personal policial y una ambulancia, de la cual bajó un trabajador de la salud para asistir al niño.

 

