20°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Causa Vialidad
Cueros ilegales
Carne en mal estado
Fentanilo contaminado
Franja de Gaza
Inseguridad en Orán
Salud
Actividad física
Siniestro vial
jimmy kimmel
Inseguridad en Orán

Un auto robado, un arma ilegal y cuatro detenidos en Orán: ¿qué se escondía detrás?

Cuatro hombres fueron detenidos esta madrugada durante un patrullaje en avenida San Martín y Abdala. Intentaron escapar en un vehículo que tenía pedido de secuestro y dentro del cual hallaron un arma de fuego en las mismas condiciones.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 07:38
Dos de los cuatro detenidos en Orán.
La madrugada oranense se vio sacudida por un episodio que dejó más preguntas que respuestas. En un operativo de Comisaría 1 y de Seguridad Urbana del Distrito de Prevención 2, fueron detenidos cuatro hombres que circulaban en un auto robado y con una pistola con pedido de secuestro.

El hecho ocurrió en la avenida San Martín y Abdala, cuando los policías intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo sospechoso. El conductor intentó escapar, pero fue rápidamente interceptado. Tras la requisa, confirmaron que tanto el vehículo como el arma estaban denunciados como sustraídos.

El caso está en manos de la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2, pero la situación abre un abanico de hipótesis: ¿Se trataba de delincuentes a punto de dar un golpe en la ciudad?  ¿Son parte de una bandas armadas dedicadas al narcotráfico que operan en el norte salteño?  ¿Custodiaban un posible cargamento de droga o contrabando que aún no fue detectado? Las autoridades no brindaron por ahora precisiones sobre los antecedentes de los detenidos ni sobre la posible conexión con otras causas abiertas en Orán, ciudad marcada en los últimos años por hechos de narcotráfico, contrabando y violencia armada.

Mientras tanto, el hallazgo de un vehículo robado y un arma ilegal en plena madrugada vuelve a poner en el centro de la escena las zonas grises de la seguridad en la frontera y deja al descubierto la necesidad de esclarecer qué hacían estos cuatro hombres armados en las calles de Orán.

Últimas noticias

