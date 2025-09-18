Casi la mitad de los salteños reconoce que hacen poco o nada de ejercicio

Una encuesta reciente en la página web de El Tribuno dejó al descubierto una realidad un tanto preocupante: el sedentarismo le gana por goleada al deporte. Ante la pregunta “¿Con qué frecuencia hacés deporte o actividad física?”, el 40,87% de los 1.441 votantes respondió que “casi nunca”.

El segundo grupo más numeroso, con 31,30%, dijo que realiza actividad tres veces por semana, lo que marca un contraste interesante. Existe un sector importante que incorpora el ejercicio a su rutina, aunque no todos los días. Y, apenas un 14,37% afirmó que hace actividad física todos los días, y un 13,74% se ubica en el término medio, con una vez por semana.

Estos datos pintan un panorama bastante claro, que apunta a que hay una minoría muy comprometida, otro grupo intermedio que intenta sostener una rutina, y una mayoría que admite que el ejercicio casi no figura en su agenda.

¿Por qué pasa esto? Las respuestas pueden ser tantas como personas hay, pero se destacan la falta de tiempo, cansancio, poco acceso a espacios adecuados, falta de motivación o de hábito. Lo cierto es que, en un contexto donde la salud y el bienestar están cada vez más presentes en las conversaciones, el dato de que 4 de cada 10 salteños no hace actividad física abre la puerta a reflexionar sobre cómo se vive y se cuida el cuerpo.

Un dato importante: si un tercio de los participantes ya entrena tres veces por semana, quizá con políticas públicas, campañas de concientización y propuestas accesibles se podría revertir la tendencia del sedentarismo.

Este sondeo no pretende ser un estudio científico, pero sí funciona como termómetro de los hábitos de muchas personas. Y, como suele pasar con las encuestas online, refleja un espejo incómodo pero necesario, la actividad física sigue siendo una asignatura pendiente para muchos salteños.