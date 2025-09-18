 Un colectivo embistió a un auto con tres chicos en el acceso norte de la UCASAL

El susto fue mayúsculo en la mañana de este jueves en el acceso norte de la UCASAL, cuando un colectivo del Corredor 3 de Saeta embistió a un Toyota Corolla en el que viajaban tres menores. A pesar del fuerte impacto, no se registraron heridos de gravedad, aunque los ocupantes del automóvil quedaron en shock.

Según relató la propia conductora del Toyota Corolla, ella se encontraba detenida para dar paso a otro vehículo que circulaba por la ruta cuando, en cuestión de segundos, el interno del Corredor 3 la chocó de lleno. “Fue un impacto fortísimo. Todo los chicos están bien, pero el susto fue terrible”, afirmó en diálogo con los medios.

El oficial Palacios, presente en el operativo, explicó que el siniestro ocurrió sobre la mano que va de este a oeste, cuando el colectivo no pudo frenar a tiempo y colisionó contra el automóvil que había detenido la marcha en el ingreso a la ruta. “La ambulancia del Samec llegó rápidamente y atendió a los involucrados, que no presentaban lesiones graves”, precisó el uniformado.

Tanto la conductora del Corolla como el chofer del colectivo fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en ambos casos. Sin embargo, los daños materiales en el automóvil fueron importantes.

El tránsito estuvo reducido durante varios minutos hasta que las autoridades terminaron con las pericias y el retiro de los vehículos siniestrados.