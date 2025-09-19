Detuvieron en Salta a un integrante del Clan Brizuela

Gendarmería Nacional detuvo en Salta a un integrante de una banda delictiva dedicada al narcotráfico. Para evitar ser detectado, el involucrado había recurrido a una usurpación de identidad, con datos reales de la persona a quien le corresponde el DNI, logrando reemplazar en los sistemas solo la imagen de quien portara el documento.

Estaba prófugo y era parte del Clan Brizuela, involucrado en el procedimiento realizado en marzo de 2024 donde se interceptó más de 861 kilos de cocaína.

En junio de 2025, en coordinación con de Red de Búsqueda Activa de Fugitivos de AMERIPOL y colaboración de la Policía Nacional Boliviana, se detuvo en Villazón al proveedor del estupefaciente. Los gendarmes de la Unidad de Inteligencia Criminal "Córdoba" continuaron con las pesquisas buscando la información necesaria para capturar a todos los prófugos.

En Salta

Tras allanar un inmueble de esta ciudad fue aprehendido el investigado, asimismo se registró una finca en General Güemes donde se secuestraron municiones de diferentes calibres, un vehículo, documentación y demás elementos de interés.

Este accionar llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia Criminal "Córdoba" contó con el apoyo del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, la Unidad de Inteligencia Criminal "Salta" y "Mendoza", la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta" de Gendarmería. Intervino el Juzgado Federal 1 de Córdoba y la Fiscalía Federal 3.

Zapallo blanco

En marzo del año pasado gendarmes secuestraron más de 860 kilos de cocaína ocultos entre una carga de zapallos. A raíz de una investigación iniciada en Córdoba, los gendarmes interceptaron en esta provincia un camión con acoplado. Se hicieron allanamientos en Salta, Jujuy y Córdoba.