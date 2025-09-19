Documental sobre el "Profe" Córdoba

El martes 23 de septiembre, a las 19, en el Teatro de la Usina Cultural, se realizará el estreno del documental "Especie Traidora" que pone en valor la figura del reconocido profesor de física Daniel Córdoba. La función será gratuita, en el marco de la 24° Reunión Nacional de Educación en Física, y contará con la presencia de parte del equipo realizador.

"Especie Traidora" es un documental que pone en valor la figura del profesor de Física Daniel Córdoba, quien durante casi tres décadas llevó adelante el taller "Física al alcance de todos", un espacio único que se transformó en una verdadera usina de pensamiento científico y entusiasmo a largo plazo.

Para su realización, el documental contó con el apoyo de IDEA 2023 para rodaje; y 2024, para finalización. IDEA es el Plan de Fomento puesto en marcha por la DAV (Dirección de Audiovisuales) de la Secretaría de Cultura de la Provincia, que impulsa el sector audiovisual local a través de financiamiento, capacitación y apoyo técnico.

El proyecto fue seleccionado

Asimismo, en el Festival de Cine de las Alturas, el proyecto fue seleccionado para una clínica de preparación de la carpeta del documental para el INCAA. A partir de allí, el equipo trabajó durante meses para lograr un material motivacional (como las clases del "profe"), y no algo meramente científico.

"Al documental Especie Traidora, lo venimos trabajando desde antes de 2019, así que tiene un largo recorrido. Primero fuimos al documental de las alturas del Jujuy, ahí quedamos seleccionados, trabajamos la carpeta; intentamos en algunos lugares más. Luego el INCAA nos financió con una línea que tenía cuando existía el financiamiento. Y también tuvimos apoyo de la provincia del Fondo Idea, de finalización de proyectos", dijo el director Víctor Notarfrancesco.

Ellos ya hicieron una presentación especial para el día de cumpleaños de Daniel, el pasado 25 de mayo, en el Anfiteatro de la UNSa donde enseñaba el profe Córdoba. Eso fue sólo una presentación especial. Lo del martes que viene es el estreno, que se da en el marco del encuentro de enseñanza de la física, para el cual vienen a Salta más de 200 profesores de todo el país.

"Don Daniel participaba en estos encuentros y es un docente muy reconocido. El profe Córdoba es un faro de enseñanza. Yo pienso que cada mes, cada año que pasa, va siendo cada vez más grande. Los profesores de otros lados lo reconocen mucho, por eso también nos interesaba mucho poder estrenarlo aquí en Salta, en un contexto de profesores de física, de enseñanza de la física; nos parece un lugar súper valioso", aseguro Notarfrancesco.

Lo que viene

Después del martes, el documental viaja a la Patagonia, al Festival Audiovisual de Bariloche, como película invitada, no en la competición, sino como una película invitada. "Nos llamaron y vamos a tener dos funciones en Bariloche, ahí hablamos con el director, que es Diego Carriqueo, el director del Festival", informó el director.