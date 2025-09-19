Investigan una balacera en Orán

El violento episodio tuvo lugar sobre la ruta nacional 50, cuando una pareja circulaba en un auto y desde otro vehículo les efectuaron varios disparos, provocándole lesiones a la mujer, quien no quiso radicar denuncia.

El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, abrió una investigación a partir del reporte de un hecho que ocurrió durante las primeras horas del pasado martes, sobre ruta nacional 50, cuando un hombre y una mujer circulaban en un auto y desde una camioneta, les efectuaron diversos disparos de arma de fuego, impactando siete de ellos en el vehículo.

La mujer de 20 años, quien conducía el rodado, resultó lesionada y fue trasladada al hospital local, San Vicente de Paul, donde se comprobó que se encontraba fuera de peligro y recibió el alta médica posteriormente. Como informó este medio, y de manera extraña, la víctima de semejante balacera al ser consultada por si quería acercarse a la dependencia policial para radicar la denuncia sostuvo que no.

El fiscal Salinas, ante la gravedad de lo sucedido, dispuso el cumplimiento de todas las medidas pertinentes con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho y de identificar a los responsables.

Al menos ocho disparos se efectuaron, siete impactaron en el vehículo que era abordado por la mujer y un hombre. Algunas de las hipótesis que manejan los investigadores apuntan a un ajuste de cuentas.