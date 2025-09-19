¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Lamelas, embajador de Estados Unidos en el país

Fue confirmado en el cargo por el Senado norteamericano.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 00:56
El Gobierno de Estados Unidos informó ayer que el Senado de ese país confirmó al médico y empresario cubano estadounidense Peter Lamelas como "embajador en Argentina".

"El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando al presidente y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina", expresó la sede diplomática en nuestro país en un comunicado.

Lamelas, de 66 años y residente de Florida, había sido postulado a embajador por el presidente Donald Trump en diciembre. El empresario se había presentado ante el Senado el 22 de julio para una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores, donde respondió a preguntas y expuso sus ideas sobre la política bilateral, barreras comerciales e influencia de China.

En esa audiencia, Lamelas dijo que desde su cargo priorizará "un enfoque de "América Primero", la consigna de Trump, y que trabajará "para alinear los intereses de Argentina con los de Estados Unidos". Habló de cooperar en materia comercial, inversiones, seguridad y lucha contra la corrupción.

También generó polémica cuando sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner "está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí". Y agregó que "mi papel es asegurarme de que apoyaremos al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la Amia y asegurarnos de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece".

 

