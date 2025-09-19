Advierten que "lo peor está por venir"

El director de la consultora C-P, Pablo Moldovan, afirmó que "lo peor está por venir" y pronosticó una "tanda de devaluación y de ajuste cambiario", en medio de una jornada de incertidumbre tanto para el dólar como para los acciones y bonos argentinos.

"Lo peor está por venir: se viene una tanda de devaluación y de ajuste cambiario", manifestó Moldovan.

Relacionado a la intervención del BCRA en el mercado de cambios, el especialista en macroeconomía, finanzas y mercado de cambios sostuvo que la entidad a cargo de Santiago Bausili "ya empezó a vender los dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Yo creo que este es un proceso lanzado hace rato", aseguró en declaraciones a Splendid AM990.

"Estamos de alguna manera incluso en la sangría financiera. Esto viene ya de hace unas cuantas ruedas", analizó.

A su vez, Moldovan indicó que "esto ya pasó" en las elecciones presidenciales del 2023 y señaló que hay "una percepción de insostenibilidad".

"A la política le cuesta un poco absorber el golpe", advirtió.

También remarcó que la política cambiaria que mantiene el gobierno de Javier Milei "es insostenible" ya que "casi todo el mercado está contando un cambio fuerte".

Y concluyó: "No tenemos horizonte de que esto mejore mucho de acá a octubre", en relación a los próximos comicios nacionales que se llevarán a cabo el 26 de ese mes.