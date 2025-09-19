Tartagal: Se investiga la muerte violenta de un hombre

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación tras el reporte de la muerte violenta de un hombre de 65 años, quien fue encontrado el pasado martes en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Cornejo de esa ciudad, con diversas heridas de arma blanca en el cuerpo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia, cuyo informe preliminar reveló que falleció por shock hipovolémico causado por heridas de arma blanca.

Este jueves, el fiscal Vega junto a personal de Criminalística y de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, realizaron una inspección ocular en la propiedad, desde donde se recogieron indicios y elementos de interés para la investigación.