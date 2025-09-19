PUBLICIDAD

Donald Trump
El Carril
GP de Azerbaiyán
agustina torres
muerte en tartagal
denuncias web
caso rosmery aramayo torrez
arturo grande
Policiales

Tartagal: Se investiga la muerte violenta de un hombre

Ocurrió en barrio San Roque de esa ciudad, donde se encontró a un hombre sin vida en el interior de su vivienda. Se trabaja en esclarecer el hecho.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 11:31
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación tras el reporte de la muerte violenta de un hombre de 65 años, quien fue encontrado el pasado martes en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Cornejo de esa ciudad, con diversas heridas de arma blanca en el cuerpo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia, cuyo informe preliminar reveló que falleció por shock hipovolémico causado por heridas de arma blanca.

Este jueves, el fiscal Vega junto a personal de Criminalística y de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, realizaron una inspección ocular en la propiedad, desde donde se recogieron indicios y elementos de interés para la investigación.

