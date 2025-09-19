Grande, el salteño se consagró ganador en la hackathon global en Río de Janeiro

Grande presentó Lance, un marketplace descentralizado para freelancers con pagos en escrow y resolución de disputas on-chain, logrando el 1° puesto entre más de 500 participantes de 30 países.

El proyecto fue desarrollado junto a un equipo multidisciplinario de especialistas provenientes de diferentes ciudades de Argentina:

● Daniel Villanueva – Full Stack Developer

● Dario Sánchez – Smart Contract Developer

● Mario Chacón – Smart Contract Developer

● Federico Estigarribi – Full Stack Developer

● Arturo Grande – Product Lead

“Fue una experiencia increíble competir y ganar con este equipo. Me llena de orgullo llevar este premio a Salta y demostrar que desde cualquier lugar del país se pueden construir productos globales”, señaló Grande.

¿Qué es una hackathon?

Una hackathon es una competencia de innovación tecnológica donde programadores, diseñadores y emprendedores trabajan contra reloj para crear soluciones digitales en pocos días. Se forman equipos multidisciplinarios que presentan prototipos funcionales frente a un jurado internacional.

En este caso, los proyectos se desarrollaron sobre Stellar, una blockchain enfocada en facilitar transacciones globales rápidas, transparentes y de bajo costo.

Educación, inspiración y futuro tecnológico

Además de este logro, Grande es fundador de DESAFIA Academy (desafia.tech), una plataforma educativa que ya cuenta con más de 700 miembros y se posiciona como la academia de inteligencia artificial más popular de Salta. Desde allí impulsa talleres y eventos para enseñar a programar con IA y blockchain.

También integra el equipo organizador de Salta Dev, comunidad sin fines de lucro que fomenta el ecosistema digital de la provincia.

Grande destacó la importancia de que Salta comience a posicionarse como un referente global en la industria blockchain y el desarrollo de software, inspirando a que cada vez más jóvenes y profesionales se animen a exportar servicios y productos al mundo desde la provincia. “Hoy cualquier persona con una computadora y acceso a internet puede crear productos globales desde Salta. Este premio es una muestra de que el talento salteño puede competir y brillar en escenarios internacionales”, afirmó.

