Patricia Sosa presenta "Alquimia" 2x1 con Club

Patricia Sosa regresa con su gira nacional “Alquimia”, un espectáculo íntimo y poderoso que combina lo mejor de su legado artístico con composiciones nuevas y emocionantes. Inspirado en su nuevo álbum (próximo a lanzarse en agosto junto al artista Manuel Mijares), este show promete una conexión profunda entre artista y público.
Una noche llena de voz, poesía y energía: éxitos clásicos, canciones inéditas, momentos de magia musical y una puesta en escena que dialoga con el alma. Obtené tu beneficio en Zuviría 408.