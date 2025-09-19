Karina Jelinek se separó de Flor Parise: qué dijo en sus redes

Karina Jelinek y Flor Parise terminaron su noviazgo tras seis años juntas y en medio de la planificación de su casamiento, que se iba a realizar a fin de año en una playa de Tulum, en México.

En junio de este año tuvieron una pelea. La modelo tildó de "tóxica" a su pareja en redes sociales, pero después se arrepintió y se reconciliaron.

Sin embargo, ahora la pelea habría sido más profunda porque Jelinek afirmó en redes que se encuentra soltera. "Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera", escribió la modelo.

Karina Jelinek y Flor Parise comenzaron su relación hace seis años, pero siempre fueron una pareja con muchas discusiones y separaciones. Tenían el sueño de casarse a fin de año en México, pero finalmente decidieron tomar caminos separados.

Por su parte, La diseñadora Paz Cornú, íntima amiga de la pareja y testigo del inicio de la relación una noche en Tequila, contó que incluso había sido convocada para confeccionar los vestidos del casamiento: “Me escribieron para hacerles el vestido de novia, pero después no me escribieron. Las esperé para la prueba, pero después no las vi más. No sé qué pasó. Tenían que venir a probarse”.

arina ya estuvo casada con Leo Fariña, en una relación tan mediática como escandalosa porque él después estuvo preso por lavado de dinero en la causa conocida como "La ruta del dinero K".

Por su parte, Flor Parise estuvo casada con Gabriel Liñares, conocido como "Lechuga", un empresario con quien tuvo a su hijo Benicio.