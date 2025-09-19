PUBLICIDAD

Policiales

Intentó pagar con billetes falsos y atropelló a un playero en Orán: cómo sigue la causa

El hombre de 30 años fue acusado por lesiones leves.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 17:42
Un hombre de 30 años fue imputado por atropellar a un playero en la ciudad salteña de Orán luego de intentar abonar con billetes apócrifos.

Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal, durante la noche del 12 de septiembre, el sospechoso concurrió a una estación de servicio emplazada sobre la ruta nacional 50 y la calle Sarmiento de esa localidad, con la finalidad de cargar nafta.

El implicado habría intentado pagar con billetes falsos, una supuesta acción que llevó a cabo el día anterior, motivo por el que los playeros lo enfrentaron, el conductor subió al rodado, aceleró contra ellos y uno de ellos terminó arriba del capot.

El automovilista realizó maniobras con el objetivo de que el empleado se caiga, frenó y la víctima se golpeó contra el parabrisas, al tiempo que un compañero padeció un traumatismo en la rodilla izquierda.

Posteriormente, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía Penal N°1 de Orán, la cual pidió su aprehensión al Juzgado de Garantías.

El fiscal penal Carlos Salinas formuló cargos de forma provisoria al involucrado por lesiones leves, mientras que la Justicia Federal intervino en la denuncia por la utilización de moneda apócrifa.

