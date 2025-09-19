PUBLICIDAD

30°
19 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Salta

Se viene el “día más caliente del invierno” en Salta: hasta 35° y después un respiro

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un pico de calor para este fin de semana con temperaturas de verano en pleno septiembre.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 17:58
Salta se prepara para vivir un fin de semana atípico: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes y sábado temperaturas máximas que rozan los 32° y 34°C, en lo que podría ser el “día más caliente del invierno”.

Este viernes fue un anticipo de lo que se viene, con mínima de 14° y máxima de 32°C y un cielo mayormente despejado la ciudad experimentó un calor sofocante. 

Sin embargo el sábado será la jornada más calurosa de la semana: mínima de 16° y máxima de 35°C, condiciones casi veraniegas, cielo despejado y humedad baja. No se esperan precipitaciones y los vientos serán leves, aunque se sentirán más durante la tarde.

A partir del domingo cambia el panorama y llega oficialmente la primavera: con mínima de 16° y máxima de 26°C, el calor comienza a ceder. La probabilidad de lluvias sigue baja, pero el descenso de temperatura será evidente. El meteorólogo Edgardo Escobar afirmó que este descenso se debe a que "ingresará aire más frío, aunque por ahora no va a generar precipitaciónes".

Pronóstico para la próxima semana

El lunes llegará con mínima de 7° y máxima de 21°C, aire más fresco y cielo despejado. El martes y miércoles se mantendrán las temperaturas moderadas, con máximas de 23°C y mínimas cercanas a 7°C, y sin pronóstico de lluvias.

Para el jueves se espera un leve repunte del termómetro, con mínima de 12° y máxima de 27°C, ideal para quienes disfrutan de un clima templado y seco.

En el interior, el calor se intensificará:

  • Tartagal: El sábado se mantendrá caluroso con 36°C y sin precipitaciones. Desde el domingo se espera descenso con máxima de 32°C y ráfagas que podrían superar los 40-50 km/h, para luego llegar el lunes a máximas de 25°C.

  • San Ramón de la Nueva Orán: un panorama similar al de Tartagal. El sábado 36°C, y a partir del domingo el termómetro comenzará a bajar a 32°C, con ráfagas fuertes y desde el lunes máximas de 25°C y mañanas frías.

El resto de la semana en ambas localidades del norte provincial mostrará máximas más moderadas: 27°C el martes, 31°C el miércoles y 32°C el jueves, con mínimas entre 9° y 17°C y sin pronóstico de lluvias. Este escenario convierte al norte salteño en el epicentro del calor extremo, mientras que el centro y sur provincial también sentirán temperaturas altas pero con menor intensidad.

