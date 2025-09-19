¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19 de Septiembre, Salta
Incendio de pastizales
Salta
espacio publico
Accidente fatal
Robótica
Elecciones 2025
Juventud Antoniana
Liga Profesional de Fútbol
feria potencia
Deportes

Vélez le ganó en San Juan a San Martín y se acercó a la cima del grupo B

Los goles del triunfo de la visita fueron convertidos por el mediocampista Manuel Lanzini, a los 9 minutos de la primera parte, y el delantero Dilan Godoy, en el primer minuto del complemento, mientras que Ignacio Maestro Puch descontó en 14 minutos.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 21:41
Vélez derrotó a San Martín de San Juan por 2 a 1, como visitante, en el cotejo que disputaron esta noche, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Los goles del triunfo de la visita fueron convertidos por el mediocampista Manuel Lanzini, a los 9 minutos de la primera parte, y el delantero Dilan Godoy, en el primer minuto del complemento, mientras que Ignacio Maestro Puch descontó en 14 minutos.

 

Además, Vélez se quedó con un jugador menos a los 7 minutos del segundo tiempo, por la expulsión del defensor Aaron Quirós.

 

Así quedó la tabla de posiciones

 

 

 

