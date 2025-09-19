Cerrillos recordará al exintendente Alberto "Chueco" Berruezo

El próximo miércoles, Cerrillos hará una pausa para rendir homenaje a uno de sus vecinos más recordados: Alberto “Chueco” Berruezo. A las 11, en la Sala de Situaciones de la Municipalidad, se colocará un cuadro con su imagen, gesto sencillo pero cargado de memoria.

Berruezo falleció a fines de mayo, a los 73 años. Fue el primer intendente elegido por voto popular, tras el regreso de la democracia, y volvió a ocupar el cargo en una segunda gestión. Para muchos, fue “el intendente del diálogo”, ese que no esquivaba un café ni una charla en la vereda con los vecinos.

Además de su recorrido político, fue productor tabacalero y un conocedor de la vida rural del Valle de Lerma. Su figura trascendió las banderas partidarias. Lo respetaban propios y ajenos. Su muerte dejó un vacío en la comunidad, pero también un legado de trabajo y cercanía.

“Se va un hombre de palabra, que siempre apostó al diálogo y al trabajo por su pueblo”, escribieron los vecinos en redes sociales cuando se conoció hace unos meses su partida. “Ese recuerdo se volverá acto el miércoles, con un homenaje que busca que su nombre siga presente en la casa de todos los cerrillanos, la Municipalidad”, expresó Emanuel Berruezo, uno de esos hijos.