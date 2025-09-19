Hoy arranca el Septiembre Cultural carrileño

Este evento se ha consolidado como uno de los más importantes del Valle de Lerma, siendo El Carril pionero en apostar por una propuesta cultural que acompaña a la festividad religiosa y al mismo tiempo abre un escenario a la pluralidad de expresiones artísticas locales y regionales.

Durante nueve noches consecutivas, que coinciden con el novenario en honor a la Virgen de las Mercedes, la plaza principal se convierte en un gran escenario popular donde confluyen generaciones y estilos. Allí se presentarán más de 70 agentes culturales, acompañados por cientos de artistas de todas las edades que llenan de vida, color y emoción cada jornada.

Este año, el público podrá disfrutar de una programación diversa y enriquecedora con la presentación de academias de folclore, danzas clásicas, urbanas, latinas, contemporáneas y árabes, de caporales, tinkus, batucadas, gimnasios y grupos de adultos mayores; talleres y escuelas de canto; desfile de modas: mostrando que el talento local y la creatividad de la indumentaria; con la participación de instituciones: cuerpo infantil de la policía local y asociación de jubilados, bandas de música tropical, folclórica y de ritmos latinos.

Una apuesta a la innovación con la incorporación de la música trap y un espacio especial para el tango, que este año incluirá clases gratuitas durante la segunda noche. También este año, el Septiembre Cultural suma un espacio exclusivo para empanaderos, donde los vecinos y visitantes podrán disfrutar de la tradición culinaria que nos identifica.

Además de la clásica feria de emprendedores y artesanos, se suman también instituciones locales que recaudan fondos para sus proyectos.

“Invitamos a toda la comunidad del Valle de Lerma y a los visitantes a sumarse a esta experiencia única, que combina fe, arte y encuentro popular, y que reafirma que la cultura es motor de unión, identidad y desarrollo”, sostuvo el intendente Efraín Orosco.