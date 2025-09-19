PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
19 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Franja de Gaza
Fórmula 1
Rutas Nacionales
cerrillos
Donald Trump
El Carril
GP de Azerbaiyán
Franja de Gaza
Fórmula 1
Rutas Nacionales
cerrillos
Donald Trump
El Carril
GP de Azerbaiyán

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

GP de Azerbaijan: Colapinto terminó 20° en el segundo entrenamiento

Si bien los Alpine son los más rápidos en la velocidad final de Bakú, esto no repercute en las posiciones y el argentino se mantiene en los últimos puestos; Hamilton y Ferrari encabezaron la tabla.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 09:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

10:03 ¡Terminó la práctica libre 2! El mejor tiempo quedó en manos del británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien registró una vuelta de 1:41,293.

Notas Relacionadas

Colapinto, por su parte, finalizó último, a 2 segundos y 29 milésimas del siete veces campeón del mundo.

09:53 Colapinto cayó a la última posición

El argentino sigue sin encontrar el rendimiento deseado con su Alpine y está último a falta de solo 7 minutos para el final de la sesión.

09:53 Colapinto cayó a la última posición

El argentino sigue sin encontrar el rendimiento deseado con su Alpine y está último a falta de solo 7 minutos para el final de la sesión.

09:38 Buena vuelta de Colapinto, que escala a la decimosexta posición

El argentino hizo una buena vuelta que le permitió escalar al 17° puesto y quedar a 1,995 del líder Leclerc.

GP de Azerbaiyán

09:37 Finalmente Norris pudo seguir compitiendo en la sesión

Luego de pasar por los boxes, los mecánicos de McLaren le dieron luz verde para que vuelva a salir a la pista.

09:34 Norris abandona la segunda sesión de entrenamientos

El británico chocó contra uno de los paredones y rompió la suspensión de su McLaren.

09:32 Azerbaiyán, una pesadilla este viernes para Colapinto

Con solo media hora de sesión por disputar, el argentino se ubica en la última posición.

09:20 Colapinto sigue sin poder salir del fondo

Luego de 20 minutos de sesión, el argentino está 19°, a casi dos segundos y medio del líder, que es el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

08:29 Se viene la FP2

En solo media hora comenzará la segunda sesión de entrenamientos del GP de Azerbaiyán.

07:53 Colapinto terminó 19° en la práctica libre 1

El argentino redondeó un tiempo de 1:45,299 y terminó a 2 segundos y 595 milésimas del líder, Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó último.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD