Fiesta del Milagro 2025: arrancó la segunda fase del operativo de seguridad en toda la provincia

Se inició la segunda fase del Operativo de Seguridad Milagro 2025, que se extenderá en toda la provincia hasta el 14 de septiembre, en el marco de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro.

Más de 200 peregrinaciones que avanzan hacia la Catedral Basílica contarán con acompañamiento, custodia y asistencia de efectivos policiales de las distintas jurisdicciones. Además, se reforzará la presencia de la Policía Vial en rutas provinciales y nacionales, con puestos de control en puntos estratégicos.

Para el monitoreo de los caminantes, la fuerza cuenta con un Centro de Monitoreo de Peregrinos en Jefatura, que permite el seguimiento en tiempo real mediante cámaras de videoprotección y a través del sistema de geolocalización por la aplicación móvil "Soy Peregrino".

El próximo 4, se realizará un recorrido especial con las imágenes peregrinas, que partirán a las 9, desde la iglesia Nuestra Señora de Itatí, en Villa Lavalle. La Policía Vial brindará cobertura preventiva durante todo el trayecto. En paralelo, desde el 6, con el inicio del rezo de la novena y durante el Triduo del Milagro, se desplegará un refuerzo en el micro y macrocentro de la ciudad, en la zona de la Catedral, el área comercial, hotelera y en espacios públicos como el Parque San Martín, para prevenir delitos y contravenciones.

A partir del 10, se instalarán nodos de asistencia integral para peregrinos en El Maray, Puente Morales, Santa Rosa de Tastil, Dique La Ciénaga y Cobos. El servicio será coordinado por la Subsecretaría de Defensa Civil, junto con personal de Salud y otros organismos.

La tercera fase del operativo será el dispositivo de seguridad de la Procesión del Milagro, que contará con la participación de más de 5.000 efectivos. Cabe recordar que la primera etapa del operativo se desplegó desde la entronización de las Santas Imágenes, el 19 de julio, e incluyó la cobertura de actividades como el Milagro de los Enfermos, el Milagrito con los Niños, el Milagro de la Infancia y de la Catequesis, y el Milagro de los Jóvenes, que concluyó el 30 de agosto.