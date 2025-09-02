Queen Magic Symphonic: un tributo especial

Hoy, a las 21 horas, el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia se llenará de historia, música y emoción con la llegada de Queen Magic Symphonic, un espectáculo sinfónico de altísima calidad que rinde homenaje a una de las bandas más icónicas del rock mundial.

La propuesta es presentada por la Fundación Camerata Stradivari y reúne en escena a destacados músicos, una potente orquesta en vivo y un despliegue visual que acompañará cada momento.

Esta presentación ofrecerá los grandes éxitos del grupo británico en una compilación de dos horas cargadas de intensidad, pasión y excelencia sonora.

Como banda invitada estará presente "33 Revoluciones", con su particular impronta que fusiona el rock clásico con una potencia contemporánea.

El concierto estará dirigido por la maestra Inga Iordanishvili y contará con la dirección coral de Cristian Roldán. Se lucirán en el escenario las voces de Emilio Ginés, Franz Escalante y Nacho Silvia (arreglos para Orquesta, Carolina Herrera). Las entradas ya están disponibles en www.vamos.gob.ar.

La Fundación Camerata Stradivari, con sede en Salta e integrada por músicos y docentes que conforman la Orquesta Camerata Stradivari, realiza desde el 2001 una intensa tarea creativa, educativa y multiplicadora tanto en nuestra provincia como en la de Jujuy.

El perfil social también caracteriza a esta institución ya que la música, su conocimiento y expresión brindan un marco de contención social a sus integrantes.

La Camerata Stradivari fue formada y dirigida en julio de 2009 por los profesores Inga Iordanishvili y Viktor Muradov.

La iniciativa surgió, explicó su directora, tras ver la necesidad de mejorar el nivel académico de jóvenes músicos que se desarrollan en el ámbito artístico regional. En 2014, la Camerata Stradivari deja de ser sólo un conjunto orquestal y se convierte en una Fundación con personería jurídica.

La Fundación se creó con el fin de proyectar y concretar la academia cultural y social "Esperanza Norte". Con la especialidad que la caracteriza - escuela y método para violín-, su labor se dirige a la formación integral, artística, intelectual y humana de jóvenes músicos.