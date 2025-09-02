¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
Narcotráfico en Salta
Javier Milei
Espectáculos

El latido del silencio: una mirada fotográfica de Solana Cornejo sobre el río, el valle y la Puna

La propuesta tendrá lugar el jueves 4 a las 19.30, en Espacio 25 (25 de Mayo 465).

Daniel Díaz
Martes, 02 de septiembre de 2025 10:28

Solana Cornejo presentará su obra fotográfica el jueves 4 a las 19.30, en Espacio 25 (25 de Mayo 465). La muestra reúne imágenes en blanco y negro que exploran tres geografías esenciales de la provincia, donde paisaje, memoria y arraigo se entrelazan en un mismo pulso.

La propuesta invita a un recorrido sensible por el río, la puna y el valle, territorios que, en el trabajo de Cornejo, se vuelven escenarios de la vida cotidiana y de la cultura ancestral.No busco lo perfecto, sino lo que siento”, sostiene la artista, quien convierte cada fotografía en un gesto de pertenencia.

En esta serie, el silencio revela su latido: agua, viento y piel aparecen como huellas de identidad, mientras el territorio se funde con la memoria de las comunidades.

El trabajo de Cornejo refleja la unión de sus dos pasiones, arquitectura y fotografía, que confluyen en una mirada íntima y a la vez colectiva sobre Salta.

El latido del silencio” no solo propone un acercamiento estético, sino también vital con el río como camino, la Puna como inmensidad que guarda memoria y el valle como espacio fértil de encuentro.

La inauguración está abierta al público, que podrá compartir una experiencia artística que busca resonar en lo más profundo de la tierra y de quienes la habitan.

