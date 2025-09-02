¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico en Salta
Javier Milei
#MilagroParaElMundo
San Lorenzo
audios de karina milei
Campo Quijano
Milagro 2025
Narcotráfico en Salta
Javier Milei
#MilagroParaElMundo
San Lorenzo
audios de karina milei
Campo Quijano
Milagro 2025

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

San Lorenzo se prepara para la gran Feria de la Familia

El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre desde las 11 horas en el Complejo municipal Los Ceibos, en Villa San Lorenzo con entrada libre y gratuita.
Martes, 02 de septiembre de 2025 12:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de San Lorenzo y Comunativa Feria invitan a toda la comunidad sanlorenceña y de municipios aledaños a participar de la Gran Feria de la Familia que se realizará los días 6 y 7 de septiembre desde las 11 hasta las 22 horas en el Complejo municipal Los Ceibos.

Habrá más de 150 emprendedores, artesanos, foodtrucks y espacios gastronómicos para deleitarse, además de juegos, peloteros y mucha diversión para grandes y pequeños.

El sábado 6, a las 15 horas habrá un Desfile de Animales y muchos premios para los mejores disfraces. También se instalará un stand de vacunación y desparasitación que atenderá durante toda la jornada.

Ese mismo día, los asistentes podrán disfrutar de los shows en vivo de Nico Fuentes, Por ella la dejo, Quimera y mucho más para bailar a puro foklore y rock.

En tanto, el domingo las actividades comenzarán con una gran bicicleteada familiar que partirá desde el Parque Lineal a las 11 horas. Para participar, los interesados deben concentrarse a las 10.30, y se podrá hacer el recorrido en bici o caminando. Habrá premios para las bicis mejores lookeadas y tres puestos de hidratación durante todo el recorrido y, también, se sorteará una bicicleta nueva entre todos los inscriptos.

Para finalizar la jornada, llegará Carlitos Melián y su gran show que hará divertir y bailar a los más pequeños.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD