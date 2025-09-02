Putin dejó en claro que “Rusia no tiene la intención de atacar a ningún país”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se refirió este martes a la “histeria constante sobre el supuesto plan de su país de atacar a Europa” y en ese sentido, aclaró que “cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que” no existen intenciones de atacar a ningún país.

“Cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie”, subrayó el mandatario durante su reunión con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, según la crónica del sitio Actualidad RT.

En su opinión, a las personas sensatas les resulta evidente que las versiones que se divulgan en Europa son parte de una clara “provocación o de una absoluta incompetencia”.

“[Los países occidentales] no son especialistas en cuentos de hadas, son especialistas en películas de terror, y lo que vemos constantemente ahora es que se fomenta constantemente la histeria sobre el supuesto plan de Rusia para atacar Europa”, señaló el mandatario, de visita oficial en China.

Putin agregó: “En cuanto a los ‘planes agresivos’ de Rusia con respecto a Europa, quiero subrayar una vez más que se trata de una completa tontería, que no tiene absolutamente ningún fundamento”.

Según el presidente de Rusia, “el comportamiento agresivo” que se le atribuye a Moscú en relación con el conflicto en Ucrania “está relacionado con el hecho de que Occidente contribuyó a la realización de un golpe de Estado en aquel país.

Entonces, explicó, “Rusia se vio obligada a defender sus intereses y a las personas que vinculan su vida y su destino a este país, a su historia y a sus tradiciones".

“Ahí está la esencia del conflicto. De ahí es de donde proviene. Y no se trata en absoluto de un comportamiento agresivo por nuestra parte, sino de un comportamiento agresivo por parte del otro bando. No tenemos ningún otro objetivo que defender nuestros intereses”, concluyó Putin.