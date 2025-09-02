El saludo de la Selección argentina al “Dibu” Martínez por su cumpleaños

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La cuenta oficial de la Selección argentina saludó al arquero Emiliano “Dibu” Martínez por su cumpleaños número 33 a través de un posteo en las redes sociales.

En la historia que compartieron se puede ver a Martínez, quien se hizo fundamental en el armado del combinado dirigido por Lionel Scaloni, acariciando a la Copa del Mundo.

En aquella competencia, el “Dibu” tuvo una importantísima participación para la histórica conquista al atajar penales en los cuartos de final y en el partido decisivo ante Francia, además del mano a mano con Kolo Muani en el último minuto.

Actualmente, Martínez se encuentra concentrando con la Selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.