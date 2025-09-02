Bullrich denuncia que el espionaje ilegal fue "guardado cautelosamente" para difundirlo en medio de la campaña

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el audio grabado en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei fue producto del “espionaje ilegal” que fue guardado “cautelosamente” para difundirlo en medio de la campaña electoral.

“El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”, aseguró en la red social X.

Tras la publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde responsabilizó a la oposición por la aparición de un nuevo audio, Bullrich también atacó con dureza a sectores políticos opositores.

“El espionaje ilegal guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás”, agregó.

Bullrich dijo que “la República y la democracia embargadas por espionaje para-institucional. Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás”