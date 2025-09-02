¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Lilia Lemoine respalda a Gerardo Milman por los audios atribuidos a Karina Milei

Lemoine dijo: “No valoramos lo suficiente a Milman” y reposteo un tuit del legislador del PRO con acusaciones al kirchnerismo
Martes, 02 de septiembre de 2025 18:27
La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine respaldó hoy a su par del PRO Gerardo Milman, quien responsabilizó al kirchnerismo por la aparición de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“No valoramos lo suficiente a Milman”, sostuvo Lemoine al repostear un tuit de Milman, quien había advertido que “los mismos métodos del kirchnerismo que usaron contra mí los están usando ahora con el entorno presidencial”.

“No me sorprende que a una semana de las elecciones en provincia aparezcan escuchas ilegales siendo algo de suma gravedad institucional”, había dicho Milman en referencia a los comicios bonaerenses del 7 domingo próximo.

Y agregó el legislador que “no le extraña” porque “los K ya me quisieron quebrar imputándome el atentado a Cristina (Kirchner), me espiaron, violaron mi secreto fiscal y hasta amenazaron a mis hijas”.

Y añadió que que “jamás se animaron en tres años a pedir mi indagatoria porque todo es una farsa”.

El presidente Javier Milei atribuyó hoy la difusión de audios internos atribuidos a Karina Milei y apuntó contra “un grupo de periodistas”.

