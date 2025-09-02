Ricardo Arjona va por el cuarto show en Argentina

Ricardo Arjona anunció su llegada a la Argentina y las fanáticas agotaron tres Movistar Arena en pocos minutos. Por tal motivo, el artista sumó una nueva fecha en Buenos Aires, en el marco de su gira mundial "Lo que el Seco no dijo". Tras los sold out del 1, 2 y 3 de mayo de 2026, sumó el 7 de mayo y ya están disponibles las entradas en www.movistararena.com.

El anuncio llega en medio de un momento histórico para el cantautor guatemalteco, quien recientemente agotó en tiempo récord, las entradas para 2 presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York. Además de 4 sold out en el Kaseya Center de Miami y 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

En Argentina, Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

De regreso a Buenos Aires el 1, 2, 3 y 7 de mayo de 2026, ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

El artista anunció también que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado, "Lo que el Seco no dijo" próximo a lanzamiento. Según sus propias palabras, este es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento.