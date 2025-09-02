Llegan a Ucasal las III Jornadas Internacionales a puro deporte

Organizado por el vicerrectorado de Extensión e Integración Universitaria de la Universidad Católica de Salta esté viernes y sábado se realizarán las III Jornadas Internacionales de Actividad Física, Deporte, Salud y Gestión Deportiva.

Las mismas se llevarán a cabo en el aula magna de las instalaciones de Campo Castañares entre las 8 de la mañana y las 18 y contará con disertantes de Salta, Jujuy, Buenos Aires., España y México.

Cabe destacar que la modalidad será presencial y los interesados pueden inscribirse en la sede central de Campo Castañares o al Anexo Centro, de Pellegrini 790, o al Tel.: +54 0387 4268800.

En las mismas disertarán el profesor Guillermo Cazón, los doctores Domingo Blázquez Sánchez, Alfonso Geoffrey Recoder Renteral y Alejandro Lanari, como así también los licenciados Martín Coloccini y John Heitmann.

Las jornadas estarán destinadas a licenciados y profesores de Educación Física, licenciados en Kinesiología, médicos deportólogos, psicólogos, entrenadores y preparadores físicos, como así también para alumnos avanzados de las Licenciaturas en Educación Física y en Kinesiología Comunidad Educativa.

Y entre los temas a abordar estará la siguiente agenda:

- Función del preparador físico: desarrollo y control de cargas.

- Las claves de la iniciación deportiva: lo que dice la ciencia.

- Ciencia, tecnología y preparación integral del atleta.

- Utilización de la tecnología moderna en deporte de conjunto e individuales.

- Prevencion de lesiones en los deportes

- Obesidad infantil: ¿estamos prescribiendo adecuadamente la actividad física.

- Modelos de gobernanza deportiva en América Latina: retos y oportunidades.

- Gestión deportiva y alto rendimiento

- Mujer, climaterio y menopausia: nutrición y ejercicio adecuado.