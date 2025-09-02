Un fuerte impuso al deporte en el sur provincial

San José de Metán vivió una jornada histórica con el lanzamiento del Plan META, un programa provincial que coloca al deporte en el centro de las políticas públicas, promoviendo la práctica deportiva y la integración social de niños, adolescentes y jóvenes en toda Salta.

Durante el acto realizado en esa localidad, el gobernador, Gustavo Sáenz, y la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto al intendente José María Issa, anunciaron importantes inversiones que cambiarán el presente y futuro del deporte metanense.

Entre ellas, se firmó un convenio para la instalación de un piso deportivo flotante y flexible en la cancha de básquet del Complejo Municipal, con materiales de primera calidad. Esta obra permitirá que Metán pueda albergar competencias de nivel regional e internacional, mejorando la infraestructura para clubes, escuelas deportivas y múltiples disciplinas.

A su vez, se destacó la construcción de la cancha de hockey de medidas profesionales en el Balneario Camping Municipal, un proyecto que consolida a Metán como nuevo polo deportivo del sur provincial, con instalaciones que estarán a la altura de grandes eventos.

Entrega de indumentaria deportiva

El gobernador Sáenz y la ministra Arancibia también hicieron entrega de indumentaria deportiva a la Escuela "Los Galácticos", primera escuela provincial de fútbol adaptado, dirigida por el profesor Óscar Ramírez e integrada por jóvenes con discapacidad. Este gesto fue un reconocimiento al esfuerzo, la inclusión y la superación de cada uno de sus integrantes.

El intendente José María Issa remarcó que respaldar el deporte es respaldar a toda la comunidad, porque "un niño o un joven practicando deportes es uno menos en la calle". Además, subrayó que la práctica deportiva no solo fomenta la salud y la integración, sino que también es motor ineludible del turismo y la economía local.

Destacó que la Municipalidad impulsa además escuelas deportivas gratuitas de diferentes disciplinas.

Con la llegada del Plan META, Metán se consolida como referente deportivo en el sur de Salta, apostando al crecimiento integral de la juventud y a la generación de oportunidades que trascienden lo deportivo para impactar en toda la sociedad.

En la escuela Guillermo Sierra

El viernes pasado, el intendente José María Issa junto a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, compartieron una importante jornada en San José de Metán.

En la Escuela Guillermo Sierra fueron recibidos por la vicedirectora Sonia Aparicio, acompañados por la diputada Nancy Jaime y la profesora Carolina Prado, directora de Deportes, Turismo y Juventud. En la ocasión se hizo entrega de elementos deportivos destinados a los alumnos, fortaleciendo el acceso al deporte y acompañando a la comunidad educativa.

Esta visita fortalece el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio e instituciones locales, reafirmando el compromiso de seguir apostando al deporte y la educación como motores de crecimiento para los jóvenes.