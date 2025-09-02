¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
Narcotráfico en Salta
Javier Milei

Nacionales

Escándalo de los audios: un periodista uruguayo desafía a la Justicia argentina y promete emitirlos

Eduardo Preve, de radio M24 de Uruguay, anunció que este martes difundirá más grabaciones del "Audiogate" pese a la prohibición judicial dictada en Argentina.
Martes, 02 de septiembre de 2025 07:04
Periodista uruguayo Eduardo Preve
El escándalo por los audios de presunta corrupción en el gobierno de Javier Milei sumó un capítulo internacional luego de que el periodista uruguayo Eduardo Preve anunciara que este martes difundirá "los últimos audios" del caso, en un abierto desafío a la orden de la Justicia argentina que prohibió su publicación.

Según señaló Noticias Argentinas, el anuncio se realizó a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, donde se promocionó la emisión de hoy del programa "La Tapadita" de Preve. "AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios", reza la publicación.

La promesa del medio uruguayo se produce apenas horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, una decisión que fue celebrada por el Gobierno como una victoria contra una "operación de inteligencia ilegal".

El desafío a la Justicia argentina es posible ya que la radio M24 no solo emite por FM en Montevideo y Maldonado, sino que transmite toda su programación online a través de su página web, lo que la hace accesible desde cualquier parte del mundo, incluyendo la Argentina, y deja sin efecto práctico la medida cautelar local.

La decisión del periodista y el medio uruguayo de continuar con la difusión de las grabaciones agrega una nueva cuota de tensión y expectativa al escándalo, asegurando que nuevas revelaciones podrían salir a la luz a pesar de los intentos del oficialismo y la Justicia por contener las filtraciones.

Fuente: Noticias Argentinas

 

Temas de la nota

Últimas noticias

