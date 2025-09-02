Boy Olmi visitó Seclantás y quedó fascinado con la fuerza del paisaje

El actor, presentador de televisión y director de cine argentino Carlos Olmi, más conocido por su nombre artístico Boy Olmi, vivió un momento muy especial durante su paso por Seclantás, en el corazón de los Valles Calchaquíes, en coincidencia con la celebración del Mes de la Pachamama, que acaba de concluir.

El artista emprendió una travesía desde la capital salteña, recorriendo durante cuatro horas la imponente Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones hasta llegar a la localidad conocida como la Cuna del Poncho Salteño. Allí fue recibido por el guía local Fido Abán y su familia, quienes lo acompañaron en una visita inolvidable a las Cuevas de Acsibi, sitio que lo dejó maravillado por la fuerza del paisaje, la historia ancestral y la energía única del lugar.

Durante su recorrido también conoció la emblemática Laguna de Brealito, famosa por sus pinturas rupestres, y caminó por el tradicional Camino de los Artesanos, donde pudo apreciar de cerca el trabajo de las manos salteñas que mantienen vivas las tradiciones textiles. La presencia de Boy Olmi en Seclantás no pasó desapercibida y generó gran revuelo entre los pobladores, quienes lo recibieron con calidez en medio del mes tan especial para la cosmovisión andina.

Fuente: FM Seclantás 99.7