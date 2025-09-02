¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
Narcotráfico en Salta
Javier Milei
Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
Narcotráfico en Salta
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Día del Empleado de Comercio

Día del Empleado de Comercio: cuándo no habrá actividad en Salta

El Día del Empleado de Comercio, que cada año se recuerda el 26 de septiembre, fue trasladado este 2025 en la provincia. Comercios y locales permanecerán cerrados el lunes 29 tras un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Sindicato.
Martes, 02 de septiembre de 2025 09:38
El Día del Empleado de Comercio, que cada año se recuerda el 26 de septiembre.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Día del Empleado de Comercio es una fecha instituida en homenaje a la ley 11.729, que reconoció derechos fundamentales para el sector, como vacaciones pagas, indemnización por despido y licencias especiales. Tradicionalmente se celebra el 26 de septiembre, pero este año en Salta se acordó modificar la conmemoración.

Luego de un consenso entre la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio, se resolvió que la jornada no laborable se traslade al lunes 29 de septiembre. En esa fecha, no habrá actividad comercial en toda la provincia, lo que permitirá a los trabajadores del rubro disfrutar de su día sin afectar el movimiento del fin de semana.

De esta manera, supermercados, locales de indumentaria, electrodomésticos, shoppings y distintos comercios de cercanía permanecerán cerrados durante la jornada, a excepción de aquellos negocios atendidos por sus propios dueños.

El traslado de la fecha ya es una práctica habitual en distintas provincias y busca favorecer tanto a los empleados como a los empresarios, organizando mejor el esquema de trabajo y evitando superposición con días de alto consumo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD