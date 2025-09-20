Asesinaron a puñaladas a "Pantera", antiguo vecino de Tartagal

Un hombre de 65 años, apodado "Pantera", fue hallado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la calle Cornejo, en Tartagal. El hecho se descubrió el pasado martes en horas de la tarde y, tras la autopsia, se confirmó que se trató de un homicidio.

Según el informe preliminar del Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, la víctima murió por shock hipovolémico provocado por múltiples heridas de arma blanca. Recibió siete puñaladas: dos en los brazos -consideradas defensivas-, dos en el tórax y el resto en el abdomen.

Al momento del hallazgo, el hombre se encontraba descalzo y la habitación estaba teñida de sangre, con objetos desparramados. Para los investigadores, esto indica que "Pantera", de gran altura y fuerza física, se defendió del ataque criminal de sus agresores. En el lugar se hallaron huellas de calzado tipo zapatillas y las improntas del propio hombre.

Una fuente de la investigación aseguró que la víctima fue sorprendida en su dormitorio, posiblemente durante la madrugada del domingo, el tema es que el cuerpo recién fue encontrado el martes pasado. A pesar de su edad, se defendió hasta perder la vida: el arma blanca utilizada se quebró en la última estocada, que "Pantera" detuvo con un brazo, quedando la hoja incrustada. El mango del cuchillo Tramontina fue hallado luego y está siendo peritado en busca de huellas y ADN.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, encabeza la investigación. Desde el mismo día del hallazgo, personal de la Brigada de Investigaciones busca a por lo menos dos sospechosos. En el lugar del hecho, recién este jueves, se realizó una inspección ocular junto a personal de Criminalística y de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, recogiendo indicios y elementos de interés para la causa.

El homicidio conmocionó al barrio San Roque, donde los vecinos describen un clima de tensión y temor. Señalan que la droga y la inseguridad se han instalado en la zona. "Pantera" vivía solo y tenía familiares en Salta Capital y en Ushuaia.

Hasta el cierre de esta edición no había detenidos, aunque la policía de Tartagal avanza sobre una línea sólida de investigación tras obtener testimoniales importantes en el barrio.

Otras muertes recientes en Orán

En las últimas horas en Orán, también ciudad del norte de la provincia, se registró el hallazgo de los cuerpos de una joven de 22 años —identificada por sus familiares— y de un hombre no identificado, aproximadamente de 25 años, en un descampado al final de la calle Córdoba, sector de la ex cancha de Huachana. Ambos presentaban signos de haber estado en situación de calle.

En Orán, dos muertes a caratular

También en la tarde del martes, pero en Orán. cerca de la cancha de Huachana, sobre calle Pueyrredón fueron hallados dos cuerpos sin vida, una mujer y un hombre, cuya edades no fueron fielmente suministradas. El miércoles se realizó la autopsia para determinar con precisión las causas de muerte, aunque se sabe que en el lugar habia signos de ahorcamiento en los dos cuerpos. Fuentes aseuran que se trató de un femicidio, pero no hay versión oficial, aún.

La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo, solicitó que se le tome declaración a los vecinos de la zona y se analicen las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas. Además, solicitó que se investiguen los antecedentes de los fallecidos.